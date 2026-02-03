Más Información

En un evento encabezado por el alcalde de Magdalena Contreras, , este martes se entregaron 53 nuevas unidades para la policía encargada de la en la demarcación.

En total se presentaron 37 nuevas patrullas y 16 motocicletas, las cuales fueron entregadas a elementos de la Policía Auxiliar del Sector 74 Polar.

Fernando Mercado recalcó que los nuevos vehículos estarán patrullando por calles de Magdalena Contreras para y la seguridad.

“El día de hoy estamos presentando las nuevas patrullas y motocicletas que verás en tu colonia y en tu calle, porque esto refuerza la estrategia de seguridad y es parte del trabajo para prevenir la violencia en La Magdalena Contreras”, afirmó.

La entrega de los vehículos se suma, aseguró la alcaldía, a las adquiridas el año pasado, y forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Con estas acciones, se afirmó, se busca atender delitos y prevenir la violencia con mayor vigilancia, cercanía y una atención más rápida.

En la ceremonia también estuvieron presentes el director regional Zona 3, Raúl Rosas Servín; el subdirector del Sector 74 Polar, Daniel Pedro Sumano Salazar; y el segundo comandante Polar 11, Pedro Martínez García.

