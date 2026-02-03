En un evento encabezado por el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, este martes se entregaron 53 nuevas unidades para la policía encargada de la vigilancia en la demarcación.

En total se presentaron 37 nuevas patrullas y 16 motocicletas, las cuales fueron entregadas a elementos de la Policía Auxiliar del Sector 74 Polar.

Fernando Mercado recalcó que los nuevos vehículos estarán patrullando por calles de Magdalena Contreras para aumentar la vigilancia y la seguridad.

“El día de hoy estamos presentando las nuevas patrullas y motocicletas que verás en tu colonia y en tu calle, porque esto refuerza la estrategia de seguridad y es parte del trabajo para prevenir la violencia en La Magdalena Contreras”, afirmó.

La entrega de los vehículos se suma, aseguró la alcaldía, a las adquiridas el año pasado, y forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Con estas acciones, se afirmó, se busca atender delitos y prevenir la violencia con mayor vigilancia, cercanía y una atención más rápida.

En la ceremonia también estuvieron presentes el director regional Zona 3, Raúl Rosas Servín; el subdirector del Sector 74 Polar, Daniel Pedro Sumano Salazar; y el segundo comandante Polar 11, Pedro Martínez García.

