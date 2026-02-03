Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () tomó conocimiento de un robo registrado en una joyería ubicada en la colonia Centro, en la , sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial, una empleada del establecimiento señaló que mientras mostraba dos pulseras a un hombre, se distrajo momentáneamente y lo perdió de vista. Al percatarse de lo ocurrido, salió del local para intentar ubicarlo, pero ya no logró encontrarlo.

El hecho se registró en la , localizada sobre la avenida Isabel la Católica, número 36, esquina con 16 de Septiembre. Al lugar acudieron patrullas del sector y una unidad MX, quienes orientaron tanto a la empleada como a los encargados del negocio para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Secretaría de Seguridad registra robo en joyería de la alcaldía Cuauhtémoc; responsables lograron huir. Foto: Especial.
Con apoyo de los sistemas de videovigilancia del C5 y C2, así como de las cámaras del establecimiento y la zona, se inició el análisis para la identificación de los probables responsables. De manera preliminar, se indicó que podrían tratarse de dos sujetos que vestían ropa negra y gorra, quienes presuntamente se desplazaban a bordo de una motocicleta negra.

Las autoridades también informaron que los posibles implicados se habrían retirado sudaderas para luego huir corriendo con dirección al Estado de México. Personal de la Base Cóndores tomó conocimiento del incidente para dar seguimiento al caso.

Hasta el momento, no se ha determinado el monto de lo sustraído y las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

