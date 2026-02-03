Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México () anunció la celebración de la Semana del Arte 2026 de la capital, la cual se llevará a cabo desde mañana hasta este domingo.

Para este evento estimó la llegada de , quienes dejarán una derrama económica de tres mil millones de pesos.

Indicó que la Semana del Arte 2026 de la Ciudad de México se desarrollará en , entre las que destaca Zona MACO, con 200 galerías y el Centro Citibanamex; además de la Feria Material que se llevará a cabo en Maravilla Studios y otras galerías de la capital.

Agregó que la Feria BADA se realizará en las instalaciones de Campo Marte.

Secretaría de Turismo de la CDMX anuncia celebración de la Semana del Arte 2026. Foto: Especial.
Secretaría de Turismo de la CDMX anuncia celebración de la Semana del Arte 2026. Foto: Especial.

Lee también:

En conferencia de prensa, la directora General del Instituto de Promoción Turística, JennieShrem Serur, señaló que en esta feria se expondrá la creatividad de diseñadores, fotógrafos, anticuarios y artistas contemporáneos.

Además, se motivará a nuevos coleccionistas a través de charlas y performances y presentar nuevos creadores y artistas emergentes y vincularlos con coleccionistas y curadores.

Secretaría de Turismo de la CDMX anuncia celebración de la Semana del Arte 2026. Foto: Especial.
Secretaría de Turismo de la CDMX anuncia celebración de la Semana del Arte 2026. Foto: Especial.

La funcionaria capitalina aseveró que este encuentro fortalece de manera profunda la imagen de la Ciudad de México ante el mundo como una ciudad creativa, vibrante, diversa y de vanguardia.

"Una ciudad donde el arte no es exclusivo, sino parte de la vida cotidiana del espacio público y del encuentro entre personas”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]