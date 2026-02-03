La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX) anunció la celebración de la Semana del Arte 2026 de la capital, la cual se llevará a cabo desde mañana hasta este domingo.

Para este evento estimó la llegada de 378 mil turistas nacionales y extranjeros, quienes dejarán una derrama económica de tres mil millones de pesos.

Indicó que la Semana del Arte 2026 de la Ciudad de México se desarrollará en cuatro ferias distintas, entre las que destaca Zona MACO, con 200 galerías y el Centro Citibanamex; además de la Feria Material que se llevará a cabo en Maravilla Studios y otras galerías de la capital.

Agregó que la Feria BADA se realizará en las instalaciones de Campo Marte.

Secretaría de Turismo de la CDMX anuncia celebración de la Semana del Arte 2026. Foto: Especial.

En conferencia de prensa, la directora General del Instituto de Promoción Turística, JennieShrem Serur, señaló que en esta feria se expondrá la creatividad de diseñadores, fotógrafos, anticuarios y artistas contemporáneos.

Además, se motivará a nuevos coleccionistas a través de charlas y performances y presentar nuevos creadores y artistas emergentes y vincularlos con coleccionistas y curadores.

La funcionaria capitalina aseveró que este encuentro fortalece de manera profunda la imagen de la Ciudad de México ante el mundo como una ciudad creativa, vibrante, diversa y de vanguardia.

"Una ciudad donde el arte no es exclusivo, sino parte de la vida cotidiana del espacio público y del encuentro entre personas”, dijo.

