Dos personas que se encontraban en el Parque Nacional La Malinche, en los límites entre Puebla y Tlaxcala, lograron ser rescatadas sanas y salvas.

Elementos de rescate de ambas entidades y personal del Parque Nacional se coordinaron para poder ubicar a un hombre y una mujer que habían sido reportadas como extraviadas en dicha zona que abarca 16 municipios.

De acuerdo con un reporte oficial, tras tomar conocimiento sobre esta situación, la Policía Estatal Forestal poblana, la Policía Estatal de Montaña tlaxcalteca y autoridades federales, llevaron a cabo una planeación que permitió delimitar y establecer rutas de evacuación.

En el operativo de búsqueda participaron elementos de la Policía Estatal Forestal poblana, la Policía Estatal de Montaña tlaxcalteca y autoridades federales (05/02/2026). Foto: Especial
Como resultado, se logró la localización, descenso y resguardo de un hombre y una mujer, quienes posteriormente recibieron y fueron trasladadas a un punto seguro para reunirse con sus familiares.

El polígono del parque es aproximadamente de unos 12 kilómetros, donde se protege diversos ecosistemas que van desde bosques de encino hasta zacatonales alpinos y zonas desnudas de vegetación.

En la zona del Parque Nacional La Malinche, hay diversas actividades, entre ellas el senderismo con una ruta clásica parte del Centro Vacacional Malintzi y recorre aproximadamente 16 kilómetros.

