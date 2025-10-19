Como parte de las acciones tras las lluvias e inundaciones en cinco estados, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) continúa con la búsqueda de personas con recorridos en los márgenes de los ríos, además que se revisan vehículos arrastrados y zonas con lodo y escombros.

La CNB destacó que, entre otras, ha realizado acciones de búsqueda en zonas afectadas en Poza Rica, Veracruz; Tianguistengo, Hidalgo; y Huauchinango, Puebla, junto a autoridades y pobladores.

Reportó que se han recorrido unas 17 colonias en estos tres estados, limpiando zonas afectadas y recorriendo casa por casa para localizar a personas desaparecidas.

Además, personal especializado de la CNB realiza acciones dentro del cauce del río, en coordinación con cuerpos de rescate.

"El ingreso al agua es para inspeccionar puntos críticos, cada revisión busca descartar riesgos y apoyar en la localización de personas", explicó.

Hasta la noche de este domingo 19 de octubre se tiene el reporte de 76 personas fallecidas y 31 no localizadas.

Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos en vehículos arrastrados tras lluvias este domingo 19 de octubre de 2025. Foto: Especial

