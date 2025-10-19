El Senado de la República entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional seis mil 732 canastas con víveres, destinadas a las familias damnificadas por las recientes inundaciones que afectaron gravemente diversas regiones de Veracruz.

A nombre de este órgano del Congreso de la Unión, que preside la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara acudió este sábado, 18 de octubre, al 7/o. Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Coatzintla, con cuatro tráileres de alimentos y artículos de primera necesidad, acompañado del Capitán Segundo de Infantería, Sergio Rubisel Aguilar López.

De esta manera, el Senado de la República hizo entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional de los productos que ha recolectado, para que sean distribuidos a través del Plan DN-III-E, con el fin de garantizar que la ayuda llegue directamente a las familias que más lo necesitan.

“El pueblo veracruzano siempre ha sabido levantarse con dignidad y solidaridad. Hoy, el Senado cumple con su responsabilidad y refrenda su compromiso con las y los mexicanos que enfrentan esta emergencia”, expresó el senador Manuel Huerta.

