LA PAZ, BCS.- Albercas sin colchones, colchones rotos, catres con agujeros y trampolines resbalosos, son las condiciones en que se encuentra el Gimnasio de Usos Múltiples en La Paz, utilizado por deportistas seleccionados y medallistas de Baja California Sur.

Así lo denunció la clavadista olímpica sudcaliforniana, Aranza Vázquez Montaño, en un video que subió a sus redes sociales, grabado en las instalaciones de este centro de entrenamiento deportivo, el más importante del estado, donde se preparan deportistas seleccionados de distintas disciplinas.

“Hoy te voy a enseñar curiosidades de la alberca de clavados; es la alberca de esponjas y tenemos una tecnología tan avanzada que, pues, no se ven…”, ironizó la clavadista al mostrar el espacio vacío.

Clavadista muestra las zonas afectadas del gimnasio (05/02/2026). Foto: Especial

Además, siguió dando un recorrido por las instalaciones donde comentó al respecto de los colchones y cómo estaban rasgados y se veían las esponjas.

También acercó el celular para grabar los catres en donde se observaban agujeros en las costuras.

“...Los colchones élites diseñados exactamente para que cuando caigas de un mortal no te lastimes la espalda y las rodillas, tenemos un diseño especial y exclusivo”, siguió relatando y riéndose.

El video muestra diversas zonas del gimnasio en malas condiciones (05/02/2026). Foto: Especial

“...aquí tenemos nuestro catre número uno. Cada que brincas tienes que rezarle a Dios y a Jesucristo para que no se te vaya el pie en medio y te lastimes. Por último, les enseño este trampolín que tiene tanto antiderrapante que ni la pintura se le queda, y puedes ver que en cuanto tú pisas te resbalas y tienes que rezar para que no te abras la cabeza. Aquí todo se trata de rezar y esperar lo mejor…”, concluyó en su recorrido.

El video ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo local, especialmente, donde atletas refieren que no se ha invertido en las instalaciones, pese a una inversión anunciada hace al menos un año.

Ante el caso, el gobernador, Víctor Castro Cosió, ya se pronunció y reconoció que no han logrado iniciar la remodelación, pues les implica un presupuesto de 90 millones de pesos, pero han tenido que invertir en “otras prioridades”.

La clavadista denuncia las malas condiciones del gimnasio (05/02/2026). Foto: Especial

“Tiene razón (Aranza). Pero los entrenadores y deportistas ya saben que el GUM va a entrar en un proceso de rehabilitación y ya se tiene todo el material pero no vamos a poner material si vamos a cambiar prácticamente todo. Yo les pido paciencia. Aprecio mucho el trabajo de los deportistas, de los medallistas”, expresó.

Aseguró que en que este año ya cuentan con el recurso y reiteró que no pudieron antes por que se requiere de una intervención profunda ante el deterioro que dejaron las administraciones pasadas.

No es la primera ocasión en que deportistas señalan las deficiencias en materia de infraestructura deportiva, incluso de fallas en la administración de espacios, como la pista de atletismo del Instituto Sudcaliforniano del Deporte de la capital, donde con frecuencia cierran los accesos en horarios distintos, sin avisar, y han dejado sin entrenar a atletas seleccionados que se preparan para competencias regionales y nacionales.

