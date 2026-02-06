Chihuahua. - Durante este día se dio a conocer la muerte de Vico, un elemento K9, de la Policía Municipal de Chihuahua, quien la noche del jueves fue agredido a machetazos por una persona intoxicada, cuando el can cumplía con su deber.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el lomito recibió atención médica, pero el día de hoy, a primeras horas de la mañana, falleció.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, lamentó el fallecimiento de “Vico”, tras un operativo de atención de violencia familiar en un domicilio ubicado “La Cuadrilla” en el Ejido el Fresno.

Muere "Vico", perro policía de Chihuahua; fue agredido a machetazos durante operativo de violencia familiar. Foto: Especial.

“Vico mostró un gran heroísmo que quedará grabado para siempre en la memoria”, expresó el alcalde al explicar que el canino no dudó ni un segundo al detener a un joven que presuntamente portaba un machete con la intención de herir a su familia.

Bonilla detalló que, a pesar de recibir heridas graves, Vico no retrocedió, pues su valentía permitió ganar tiempo valioso para que los elementos de la Policía Municipal neutralizaran la amenaza, salvaran vidas y evitaran una tragedia mayor.

A su vez, detalló que veterinarios y equipo médico hicieron lo posible por salvarlo, pero su cuerpo ya no resistió más. “En nombre de Chihuahua, rendimos honores a Vico: ejemplo de nobleza y entrega. Su legado de honor y lealtad vivirá por siempre en el corazón de Chihuahua, el cual protegió hasta su último aliento”, reconoció.

Finalmente, reconoció y resaltó la labor de sus compañeros, binomio y a todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por su trabajo y servicio que no será olvidado.

Además, ante dicha situación, se busca apoyar para presentar las denuncias correspondientes para que este hecho no quede impune.

