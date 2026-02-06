Zacatecas. - Después de varias horas de búsqueda, buzos y cuerpos de rescate lograron localizar el cuerpo de un estudiante de 17 años de edad que esta tarde murió ahogado en el lago del Parque La Encantada, ubicado en la capital de Zacatecas, presuntamente cuando realizaba un reto de cruzar nadando este embalse, pero, al ingresar a las aguas fangosas, el adolescente comenzó a hundirse y ya no logró salir.

De acuerdo a las versiones preliminares, un grupo de jóvenes que se presume son estudiantes de la preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se localiza a escasos metros de ese parque recreativo, fueron al lago, pero, se menciona que cerca de las 15:30 horas, el jovencito al parecer aceptó el reto que lanzaron sus compañeros de cruzar el lago nadando.

Joven muere ahogado en Zacatecas durante reto de cruzar nadando aguas fangosas; sus amigos no lo ayudaron y huyeron. Foto: Especial.

Se ha mencionado que personas que vieron el hecho, el joven comenzó a nadar y de pronto comenzó a luchar en el agua y pedir ayuda por varios minutos, pero, nadie de sus amigos lo ayudó y al ver que finalmente se hundió, los demás jóvenes huyeron del lugar.

El hecho fue reportado a las autoridades y al lugar llegaron diferentes corporaciones de seguridad y la Unidad de Protección Civil Municipal de Zacatecas dio cobertura del operativo de búsqueda que se implementó para localizar al joven.

Incluso, se pidió apoyo a otras corporaciones para que se reforzaran las labores de búsqueda, ya que comenzó a caer la noche y debido a que en ese lago hay zonas fangosas y con muy poca visibilidad.

Finalmente, a las 19:20 horas, las autoridades de Protección Civil Municipal de Zacatecas informaron que ya había sido localizado el cuerpo del joven y se notificó el hecho a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para que se iniciaran las investigaciones correspondientes y así realizar la entrega del cuerpo a sus familiares.

Las autoridades municipales pidieron a la sociedad para hacer concientización y cuidar a los jóvenes a que no caigan en los retos que luego se hacen para luego tratar de colocarlos en las redes sociales.

