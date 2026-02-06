Hermosillo, Sonora. - Un ciudadano estadounidense fue extraditado de Estados Unidos y detenido en la Ciudad de México para que responda como probable responsable del asesinato de su pareja, en hechos ocurridos en Nogales, Sonora.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cumplió con una orden de aprehensión en contra de Christopher James “N”, de 39 años, por su probable responsabilidad del delito de feminicidio en agravio de su pareja, en el año 2021.

La captura se realizó el pasado 5 de febrero, alrededor de las 22:00 horas, en el hangar de la FGR en la Ciudad de México, tras la extradición del imputado desde Estados Unidos.

Christopher James “N”, ciudadano estadounidense, figura como el probable responsable del feminicidio de Kristina “N”, de 30 años, al momento de los hechos, también ciudadana estadounidense.

Las investigaciones ministeriales establecen que los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2021, en un domicilio ubicado en la calle Fenochio, colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora, donde el imputado se encontraba a solas con la víctima, con quien mantenía una relación afectiva de noviazgo y unión libre.

Aprovechando dicha circunstancia, el imputado agredió físicamente a la víctima, causándole múltiples lesiones contusas, para posteriormente privarla de la vida mediante asfixia por sofocación y politraumatismo.

Como parte de las acciones complementarias, el imputado fue trasladado desde la Ciudad de México por personal de la AMIC para su internamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nogales, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrendó su compromiso con el combate a la violencia contra las mujeres, la persecución de los delitos de alto impacto y la cooperación internacional, para garantizar justicia a las víctimas y sanción a los responsables.

