TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un juez sentenció a Bernabé "N" a 100 años de prisión por el delito de homicidio calificado de dos hombres en un municipio del norte de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo sentencia condenatoria en primera instancia por el asesinato de Abraham "N" y José "N", por hechos cometidos en el municipio de Solosuchiapa, el 5 de noviembre de 2022.

El sentenciado pagará, además por reparación del daño, una sanción económica de un millón 749 mil 444 pesos.

El Juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, "condenándolo a una penalidad de 100 años de prisión", precisó la Fiscalía General.

Al sentenciado no se le concedió ningún beneficio para la sustitución de la penal, y el juez ordenó que se le suspendiera sus derechos civiles y políticos.

La institución ministerial refrendó su compromiso de seguir garantizando la legalidad y su lucha contra la impunidad en Chiapas.

dmrr/cr