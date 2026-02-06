Mérida, Yucatán. - Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de las fiscalías de Yucatán y Campeche detuvieron en el vecino estado a Llany Nery “N”, de 35 años, originaria de Mérida, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión.

La primera orden está relacionada con una denuncia por un intercambio de vehículos acordado en Facebook Marketplace.

La persona denunciante señaló que entregó un Mini Cooper y recibió una camioneta Chevrolet Trax; posteriormente, al intentar venderla, fue informada por autoridades que la unidad tenía reporte de robo, por lo que fue retenida y se presentó la denuncia correspondiente.

La segunda orden deriva de otra denuncia, la cual señala que una ciudadana compró un automóvil, tras contacto en Facebook Marketplace, por lo que entregó dinero en efectivo y, días más tarde, una persona llegó a reclamar el vehículo como suyo, por lo que se solicitó auxilio y el caso fue turnado a la autoridad ministerial.

Tras labores de investigación, la mujer fue localizada y detenida en Campeche y puesta a disposición del Juez de Control que la requiere.

