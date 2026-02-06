Más Información
Culiacán, Sin. A 6 de Feb. - En la ciudad de Mazatlán fueron detenidos dos elementos de la policía estatal del Estado de México, buscados como probables responsables del delito de secuestro con modificaciones de agravantes y extorsión, en hechos registrados estando en funciones en el mes de enero del 2024, en el municipio de Cuautitlán.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que José Mario “N” de 46 años de edad y Enrique “N” de 48, presuntamente en el mes de enero del 2024, en el municipio de Cuautitlán, al asistir a un accidente vial, privaron de su libertad a las personas afectadas.
Se presume que los agentes estatales en funciones trasladaron en una patrulla oficial a las personas involucradas en un percance de tránsito, a los que amenazaron y los obligaron a entregarles dinero a cambio de no ser puestos a disposición de la autoridad, por supuestos delitos relacionados con venta de drogas y portación de armas de fuego.
A las víctimas las forzaron a realizar llamadas telefónicas a familiares y personas cercanas para solicitarse transferencias bancarias a cambio de liberarlos, por lo que recibieron varios depósitos que en conjunto sumaron 125 mil pesos.
Derivado de labores de inteligencia y trabajos de investigación, personal de la Unidad Especializada Antisecuestros, logró ubicarlos y ejecutar su detención en la ciudad de Mazatlán, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.
