Vinculan a proceso a policía de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Secuestran a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato del PAN a alcaldía de Salamanca, Guanajuato; implementan operativo de búsqueda

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Juegos Olímpicos de Invierno: Así fue la espectacular presentación de México en la Ceremonia de Apertura

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

Culiacán, Sin. A 6 de Feb. - En la ciudad de fueron detenidos dos elementos de la policía estatal del Estado de México, buscados como probables responsables del delito de con modificaciones de agravantes y extorsión, en hechos registrados estando en funciones en el mes de enero del 2024, en el municipio de Cuautitlán.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que José Mario “N” de 46 años de edad y de 48, presuntamente en el mes de enero del 2024, en el municipio de Cuautitlán, al asistir a un accidente vial, privaron de su libertad a las personas afectadas.

Se presume que los agentes estatales en funciones trasladaron en una patrulla oficial a las personas involucradas en un percance de tránsito, a los que amenazaron y los obligaron a entregarles dinero a cambio de no ser puestos a disposición de la autoridad, por supuestos delitos relacionados con venta de drogas y portación de armas de fuego.

A las víctimas las forzaron a realizar llamadas telefónicas a familiares y personas cercanas para solicitarse transferencias bancarias a cambio de liberarlos, por lo que recibieron varios depósitos que en conjunto sumaron 125 mil pesos.

Derivado de labores de inteligencia y trabajos de investigación, personal de la Unidad Especializada Antisecuestros, logró ubicarlos y ejecutar su detención en la ciudad de Mazatlán, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

dmrr/cr

