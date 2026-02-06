Apatzingán.- Mientras hacían un recorrido por la zona serrana de Apatzingán, personal militar fue atacado a tiros y con explosivos cerca de la localidad de Naranjo de Chila.

La ofensiva criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación dejó un mando militar lesionado de una pierna, resultado de la activación de un artefacto explosivo terrestres.

Además, uno de los vehículos en los que viajaba el personal de la Secretaría de la Defensa, quedó siniestrado.

El mando militar fue auxiliado en el lugar por sus compañeros y trasladado vía aérea al hospital de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán.

Los reportes indican que luego del estallido, los sujetos armados de ese bloque delictivo conformado por Cártel Jalisco Nueva Generación, Viagras y Blancos de Troya abrieron fuego en contra de las fuerzas armadas.

El desplieguen de autoridades continúa en esa zona de la Tierra Caliente para dar con los responsables de este atentado.

afcl