Culiacán. - Se investiga la identidad de tres jóvenes encontrados semidesnudos y con impactos de bala a un costado de la carretera que comunica de la zona el Vainillo con la comunidad del Recodo, en la ciudad de Mazatlán, ya que estos no proporcionaron sus datos a los cuerpos de auxilio.

Las tres personas del sexo masculino que fueron internados en un hospital del puerto, en forma inicial recibieron asistencia médica por grupos de auxilio que fueron notificados inicialmente de un accidente, con una supuesta persona lesionada en esa zona.

Lee también Investigan presencia de presunta fosa clandestina en comunidad El Verde

Fue personal del Cuerpo de Bomberos Veteranos, de la sindicatura de Villa Unión, quienes les brindaron la asistencia médica a los tres jóvenes, los cuales presentaban lesiones de armas de fuego en diversas partes de sus cuerpos, por lo que los trasladaron a la ciudad de Mazatlán para ser atendidos.

Uno de los lesionados presentó dos lesiones de arma de fuego en un brazo y cerca del hombro, el cual solo vestía una playera y ropa interior, este al igual que los otros dos, no aportaron sus nombres a los paramédicos del cuerpo de bomberos que acudieron a brindarle la asistencia de primeros auxilios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl