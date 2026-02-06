Más Información

Reynosa, Tamaulipas. - Edelmiro Leal, primo del senador morenista , perdió la vida de un balazo en la cabeza mientras se encontraba en su domicilio de la calle Cachorros en el Fraccionamiento Los Leones, en Reynosa, .

Los primeros informes sobre estos hechos destacan que se trató de un suicidio según la versión de personas que se encontraban en el domicilio.

Edelmiro de 38 años, reconocido empresario local, arribó a su domicilio sin que diera señas de querer .

Se informó que las autoridades recibieron una llamada en la que se pedía atención para un hombre lesionado por arma de fuego.

Elementos de la Cruz Roja acudieron a atender el llamado para trasladar al hombre a un hospital privado de Reynosa.

En el domicilio, las autoridades encontraron un arma calibre .380, un casquillo percudido y manchas de sangre.

El lugar fue acordonado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas a fin de investigar los hechos.

Pese a que fue trasladado a un hospital, se reportó el fallecimiento de Edelmiro por lo que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

