Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Tamaulipas.– De enero del 2025 a la fecha, en se han logrado desinstalar un total de 490 cámaras de videovigilancia que estaban colocadas de manera ilegal.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que estas acciones han sido resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad en el estado.

Mediante un comunicado explicó que los trabajos se realizan de forma conjunta con diversas corporaciones de seguridad, mediante recorridos preventivos y operativos de supervisión en colonias, zonas comerciales y espacios estratégicos.

Lee también

Zúñiga Castillo añadió que se han atendido denuncias ciudadanas recibidas a través de los números de emergencia 911 y 089, lo que ha permitido identificar con mayor rapidez y precisión la ubicación de estos dispositivos, así como reforzar las tareas de y las labores de prevención.

Precisó que las cámaras de videovigilancia desinstaladas no forman parte de la infraestructura oficial de las corporaciones de seguridad.

Dijo también que, en coordinación con las autoridades correspondientes, se trabaja en la integración de una en el estado, la cual establecerá lineamientos y fortalecerá el marco jurídico para la instalación y operación de sistemas de videovigilancia en Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]