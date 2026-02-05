Tamaulipas.– De enero del 2025 a la fecha, en Tamaulipas se han logrado desinstalar un total de 490 cámaras de videovigilancia que estaban colocadas de manera ilegal.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que estas acciones han sido resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad en el estado.

Mediante un comunicado explicó que los trabajos se realizan de forma conjunta con diversas corporaciones de seguridad, mediante recorridos preventivos y operativos de supervisión en colonias, zonas comerciales y espacios estratégicos.

Zúñiga Castillo añadió que se han atendido denuncias ciudadanas recibidas a través de los números de emergencia 911 y 089, lo que ha permitido identificar con mayor rapidez y precisión la ubicación de estos dispositivos, así como reforzar las tareas de patrullaje y las labores de prevención.

Precisó que las cámaras de videovigilancia desinstaladas no forman parte de la infraestructura oficial de las corporaciones de seguridad.

Dijo también que, en coordinación con las autoridades correspondientes, se trabaja en la integración de una Ley de Vigilancia en el estado, la cual establecerá lineamientos y fortalecerá el marco jurídico para la instalación y operación de sistemas de videovigilancia en Tamaulipas.

jc/apr