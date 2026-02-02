Matamoros, Tamaulipas.- El abogado Felipe Covarrubias Treviño de 51 años, fue acribillado a bordo de su camioneta en la calle 20 y Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco en Matamoros, Tamaulipas.

Covarrubias, se encontraba fuera de la casa de sus padres en su camioneta GMC Negra.

La víctima fue interceptado y de acuerdo con los primeros reportes, los agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones sin motivo aparente.

Residentes del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras escuchar mas detonaciones, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional acordonaron el área, mientras paramédicos de la Cruz Roja revisaron al conductor, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes para recabar evidencias y levantar el cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre los responsables ni el posible móvil del crimen, por lo que se mantiene abierta una carpeta de investigación.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de redes sociales que las autoridades atendieron el reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Veinte por Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco de Matamoros.

Se recomendó precaución ya que elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona.

Son embargo, minutos más tarde, se confirmó la muerte del abogado.

