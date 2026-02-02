Más Información

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Matamoros, Tamaulipas.- El abogado Felipe Covarrubias Treviño de 51 años, fue a bordo de su camioneta en la calle 20 y Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco en Matamoros, Tamaulipas.

Covarrubias, se encontraba fuera de la casa de sus padres en su camioneta GMC Negra.

La víctima fue interceptado y de acuerdo con los primeros reportes, los agresores le en al menos cinco ocasiones sin motivo aparente.

Residentes del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras escuchar mas detonaciones, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional acordonaron el área, mientras paramédicos de la Cruz Roja revisaron al conductor, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes para recabar evidencias y levantar el cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre los responsables ni el posible móvil del crimen, por lo que se mantiene abierta una carpeta de investigación.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de redes sociales que las autoridades atendieron el reporte de persona lesionada por en la calle Veinte por Laguna del Culebrón en la colonia San Francisco de Matamoros.

Se recomendó precaución ya que elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona.

Son embargo, minutos más tarde, se confirmó la muerte del abogado.

