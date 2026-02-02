Más Información
Un total de 17 personas presuntamente dedicadas a apartar lugares y hacer uso indebido de la vía pública, conocidas como franeleros, fueron detenidas y presentadas ante el Juez Cívico durante un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las inmediaciones del Auditorio Nacional y el Museo Nacional de Antropología, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Como parte del dispositivo de recuperación de vialidades y espacios públicos, elementos de la Policía Metropolitana acudieron a la zona tras detectar la ocupación irregular de banquetas, pasos peatonales y áreas prohibidas para el estacionamiento, lo que generaba afectaciones a peatones y automovilistas en la colonia Polanco.
Durante el despliegue realizado sobre avenida Paseo de la Reforma, fueron presentados 14 hombres y tres mujeres, entre ellos cuatro menores de edad, por su probable responsabilidad en apartar lugares o lucrar con espacios públicos.
En el mismo operativo, los oficiales remitieron tres motocicletas a un depósito vehicular; una por circular sin placas de circulación y dos más debido a que sus conductores no portaban casco de seguridad.
