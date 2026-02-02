Ricardo Fastlicht reaparece en redes y desmiente los rumores de su muerte; esto publicó en Instagram

El nombre de Ricardo Fastlicht , actor e integrante del programa Me Caigo de Risa, se colocó entre las principales búsquedas en redes sociales luego de que una publicación fuera interpretada por usuarios como una noticia relacionada con su fallecimiento.

Ricardo Fastlicht, integrante del programa "Me Caigo de Risa". Foto: Redes sociales

La confusión llevó a seguidores del actor a buscar información para confirmar si Ricardo había fallecido; sin embargo, la versión que circuló no correspondía a ningún hecho real.

¿Cómo surgió el rumor sobre la muerte de Fastlicht?

El malentendido inició el 31 de enero de 2026, cuando el actor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro. Este tipo de imágenes suele asociarse en redes con despedidas o anuncios relacionados con fallecimientos, lo que llevó a varios usuarios a asumir que se trataba de un mensaje final.

En su publicación, el actor acompañó la foto con un texto que no hacía referencia a ningún hecho relacionado con su muerte. El mensaje decía:

“¿Cómo van con sus propósitos del 2026? ¿Aplicándose? Yo, en paz. Arrancando miedos. Momento de arriesgar para cumplir metas. Dejar de procrastinar, (soy experto). Pinta bien el 2026. Con salud”.

Así surgió el rumor sobre la muerte de Ricardo Fastlicht. Foto: Captura de pantalla

A pesar del contenido del mensaje, muchos usuarios no leyeron el texto completo y reaccionaron únicamente a la imagen, lo que dio paso a comentarios que asumían un desenlace distinto, como “vuela alto” o “hasta me brincó el corazón, no suban fotos así”.

¿Ricardo Fastlicht falleció? El actor responde a las especulaciones

Ante la confusión generada y los comentarios de usuarios, éste realizó una nueva publicación para responder a quienes asumieron su muerte. En esta ocasión, compartió una imagen creada con ayuda de inteligencia artificial, en la que aparece representado como ángel y diablo.

Junto a la imagen, el actor escribió el mensaje: “ATENCIÓN ATENCIÓN ¿Ustedes en dónde creen que estoy?”. Con esta publicación, dejó en claro que el rumor carecía de fundamento y que se encontraba activo en redes sociales.

Comentarios de seguidores tras la aclaración del rumor

Como era de esperarse, la nueva publicación provocó una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes reconocieron haber interpretado de forma errónea la primera imagen. Entre los comentarios que se pudieron leer se encuentran:

“Ay pensé que te me habías muerto”.

“Por un segundo me espanté”.

“Las redes están malinformando”.

“Te encanta hacer sufrir a uno”.

“No sé tú, pero tus fans en el hospital, después del micro infarto que nos dio por pensar lo peor”.

