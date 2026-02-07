La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) acusó al gobierno de Yucatán, encabezado por el morenista Joaquín Díaz Mena, de haber “levantado” y golpeado a dos docentes en Mérida al término de una movilización previa a la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

“La 'paz’ que presume el gobierno estatal no es resultado del bienestar social ni de la satisfacción popular, sino una paz inducida, sostenida mediante el uso del aparato coercitivo del Estado, la criminalización de la protesta y la operación de grupos que actúan vestidos de civil para contener, amedrentar y disciplinar a los movimientos sociales”, expresó la Ceteg en un comunicado.

Dijo que la agresión, cometida en un espacio público y altamente transitado, “confirma que quienes la ejecutaron actuaron con total impunidad y bajo una lógica de intimidación, evidenciando seguimiento, hostigamiento y castigo dirigido contra quienes nos organizamos como parte consciente de la clase trabajadora y defendemos nuestros derechos colectivos”

Señaló que cuando el poder recurre a la fuerza extralegal para sostener su dominio, el Estado se convierte en un instrumento directo de opresión. “En ese contexto, la violencia es su forma de gobierno”.

Externó que pese a la narrativa oficial que presenta a Yucatán como un estado seguro, reforzada por anuncios de inversiones millonarias en seguridad, existen denuncias públicas y testimonios que señalan un deterioro real de las condiciones de seguridad, la expansión de prácticas represivas encubiertas y un patrón creciente de hostigamiento contra organizaciones populares y sindicales.

“Los hechos ocurridos este día en el centro de Mérida confirman un modo de operar basado en la intimidación política, la impunidad y el uso de la fuerza fuera de los cauces institucionales para inhibir la organización y la protesta”, manifestó.

Exigió al gobierno de Yucatán garantías inmediatas de seguridad y el cese absoluto de cualquier forma de hostigamiento, vigilancia o intimidación contra las y los docentes que participan en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE que se encuentran en la ciudad de Mérida.

“Hacemos responsable al gobierno del estado de Yucatán de cualquier nueva agresión física, detención arbitraria, levantón o acto represivo que se cometa contra las y los asambleístas y contra quienes participan en las actividades políticas y organizativas de la CNTE”, mencionó.

Indicó además que “estos actos no nos debilitan; por el contrario, desenmascaran a gobiernos que se dicen distintos, que se presentan como alternativos o transformadores, pero que reproducen las mismas prácticas autoritarias, neoliberales y represivas del pasado. Hoy confirmamos que no hay ruptura real entre los gobiernos anteriores y el actual, que se presenta como cambio, pero en realidad es continuidad, y que el poder, cuando se siente cuestionado desde abajo, responde de la única forma que conoce: con represión”.

