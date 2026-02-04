Después del enfrentamiento que protagonizó con policías, ciudadanos, rectores y periodistas, la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, generó ahora una crisis política con sus correligionarios del Congreso local.

Incluso, la mandataria estatal utilizó como arietes contra los legisladores a siete alcaldes de Morena, PT y PVEM para evitar que pudieran restablecer el fuero legislativo, ante posibles represiones judiciales.

Todo comenzó porque los diputados locales expresaron su rechazo al endeudamiento de mil millones de pesos que impulsó la gobernadora, y que fue aprobado en el presupuesto de la entidad en diciembre pasado, pero le implementaron candados para gastarse con controles financieros.

Ante esto, el presidente del Congreso, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, manifestó públicamente que la iniciativa debía ser analizada a fondo y que buscarían alternativas para no endeudar al estado. Esta postura contrarió a la gobernadora Layda Sansores.

Eso desató un enfrentamiento entre Sansores y el diputado Jiménez Gutiérrez, al grado que este domingo, tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado y corrió la versión de que iban por el congresista.

Incluso, el presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusó al expresidente del Congreso de traidor y responsable de la división en la bancada.

Hoy, de los 16 diputados de Morena, sólo seis respaldan al gobierno estatal morenista. Y si a estos se añaden los 10 legisladores de MC, los tres del PRI y dos del PAN, suman las 2/3 partes o mayoría calificada para modificar y aprobar leyes, que no siempre serían a favor de su gobierno.

En este escenario, los diputados locales aprobaron una reforma a la Constitución de Campeche en la que se les devolvía el fuero. La propia gobernadora lanzó como arietes a siete alcaldes —cuatro de Morena, dos del PT y uno del PVEM— para evitar el regreso de la inmunidad para los diputados.

Opacidad

Analistas, políticos y periodistas coinciden que en esa entidad, de más de 970 mil habitantes, hay una crisis política sin precedentes.

“Lo que se está viviendo, no sólo en el Congreso de Campeche, sino en todo el estado, es una crisis político-económica. Hemos visto cómo el poder se usa para perseguir, para venganzas políticas, te inventan carpetas, van atrás de rectores”, señala la diputada federal priista Ariana del Rocío Rejón.

La legisladora campechana asegura que en el gobierno de Sansores “existe mucha opacidad y no hay rendición de cuentas en cómo se está ejerciendo el gasto”.

“Está mal endeudarse si no tienes un proyecto claro, si no hay propuestas claras. El siguiente año [Sansores] termina, tras cinco años, no vimos nada en el estado, pero lo que sí vimos fue una recesión económica, un estado que hoy pierde también el estatus de petrolero. Este gobierno sólo llegó a endeudarse y no vemos infraestructura, pero sí mucha opacidad”, expresa.

El analista político Víctor Amendola comenta que lo que ocurre en Campeche “es la crónica de una crisis anunciada” por la degradación política que se ha vivido en los últimos cuatro años, con excesos, autoritarismo, ataques, difamaciones y un ejercicio presupuestal opaco y sin resultados.

Señala que la rebelión de los diputados estatales de Morena se da porque la gobernadora ha tenido durante cuatro años un presupuesto millonario y no ha concretado ninguna obra de infraestructura, y aún así quiere que le aprueben mil millones de pesos de deuda.

Indica que Layda Sansores ha utilizado los espacios de comunicación oficial, como el llamado Martes del Jaguar, para denostar y difamar a la clase política de Campeche y del país.

“Es el gobierno de la degradación, de los excesos, de la depredación brutal del presupuesto, del erario”, sostiene.

José Perdomo, analista político y catedrático de la Universidad La Salle, considera que el riesgo de Campeche es que puede ser el inicio de rebeliones estatales de Morena ante actos autoritarios de gobernadores, puede ser una especie de “laboratorio político” que se podría replicar en otras entidades ante la inacción de la dirigencia nacional de ese partido, que encabeza Luisa María Alcalde.

Para el periodista Jorge González, Campeche vive actualmente una verdadera tragedia.

“Desde que inició la administración de la señora Sansores, primer gobierno encabezado por una mujer, se ha confrontado con todo mundo: con los policías, con los estudiantes, con la universidad, con los periodistas, con todos.

Alcaldes

Este martes, siete alcaldes campechanos publicaron un desplegado para manifestarse contra la reinstalación del fuero de los legisladores de esa entidad, aprobado este domingo, luego de que 10 de los 16 diputados de Morena acusaron que existe persecución en su contra por parte del gobierno estatal.

El desplegado, firmado por los presidentes municipales de Carmen, Pablo Gutiérrez; Champotón, Claudeth Sarricolea; Seybaplaya, Magdalena del Socorro Jiménez; Tenabo, Mariela Sánchez; Escárcega, Juan Carlos Hernández; Calakmul, Guadalupe Acevedo, y Candelaria, Jaime Muñoz, quienes afirmaron que el fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político.