La diputada priista Ariana del Rocío Rejón Lara, integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, señaló que el gobierno de Layda Sansores en Campeche ha provocado una crisis política-económica en la entidad.

“Lo que se está viviendo, no solo en el Congreso de Campeche, sino en todo el estado, es una crisis política-económica. Hemos visto como el poder se usa para perseguir, para venganzas políticas, te inventan carpetas, van atrás de rectores”, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL.

Después del conflicto que se generó entre los diputados locales de Morena y la mandataria estatal, por la aprobación de una deuda de mil millones de pesos, la diputada priista que representa a Campeche en San Lázaro, dijo que en el gobierno de Layda Sansores “hay mucha opacidad y no hay rendición de cuentas, en cómo se está ejerciendo el gasto”.

“Está mal endeudarse si no tienes un proyecto claro, si no hay propuestas claras, el siguiente año termina, tras cinco años, no vimos nada en el estado, pero lo que sí vimos fue una recesión económica, un estado que hoy pierde también el estatus de petrolero. Este gobierno solo llegó a endeudarse y no vemos infraestructura, pero sí mucha opacidad y mucha gente que llegó, ahora si como dicen, a hincharse los bolsillos y a poner a Campeche en la quiebra”, expresó.

La legisladora priista aseguró que “el uso del poder está siendo para presionar, para confrontar, en vez de gobernar. Y pues vemos también con preocupación, porque está en peligro la autonomía del poder legislativo en Campeche, por la intromisión de parte del gobierno estatal”.

Finalmente, adelantó que su bancada presentará punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Campeche y a la Fiscalía del Estado de Campeche para que cese la persecución política.

“Estamos preparando un exhorto a la Fiscalía para que dejen de hacer este tipo de acciones. Porque sí es hasta una burla esta persecución que ha habido. Vamos a trabajar para exhortar también al gobierno estatal, a que se ponga a gobernar, porque el gobierno está para dar para dar resultados. Ya estamos hartos de la confrontación, necesitamos liderazgo, ya estamos hartos de las ocurrencias, de los shows mediáticos, hoy necesitamos soluciones”, concluyó.

Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche durante el 112 aniversario del Ejército Mexicano el pasado 19 de febrero de 2025. Foto: Michael Balam/ Cuartoscuro

Senadora condena persecución política del gobierno de Sansores

La senadora del PRI por Campeche, Karla Toledo, comentó que es muy grave lo que está ocurriendo en el Congreso de ese estado, donde legisladores morenistas están en rebelión contra su gobernadora, quien los quiere obligar a aprobar un endeudamiento por más de mil millones de pesos, pero no quiere informar para qué serán destinados.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que este enfrentamiento claro y abierto contra el Poder Ejecutivo es parte del hartazgo que tiene la ciudadanía contra Sansores, pero no es un caso aislado, porque en cuatro años de gobierno ha perseguido a policías, a periodistas y a pesar de tener un presupuesto millonario, no hay obras de infraestructura, “no hemos visto mejoras en implementación de empleos”.

Agregó que la clase política de Campeche, sobre todo la oficialista, está molesta con la gobernadora, porque el 80% de su gabinete está integrado por foráneos, quienes no conocen ni la geografía del estado, ni la idiosincrasia campechana.

“Obviamente el grupo mayoritario de Morena también pues tiene una aspiración política y dirán, bueno, vamos a echarnos encima una deuda cuando realmente no sabemos en qué se va a ocupar esto y pues también eso se traduce en pérdida de votos”, agregó Toledo.

Indicó que ante la persecución política que se vive en el estado, el Congreso del estado, con mayoría morenista, aprobó una reforma para devolver el fuero a los legisladores, ello por el temor de represalias de Layda Sansores.

