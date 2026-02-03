Por notoriamente improcedente, una jueza federal desechó la solicitud del exsecretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, para revisar la prisión preventiva justificada que se le impuso por su presunta implicación en el desvío de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.

Ante ello, el excolaborador de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán prófugo de la justicia por este caso, interpuso un recurso revocación contra el desechamiento a su petición, mismo que fue declarado infundado.

Por lo que, Maldonado Mendoza tramitó un amparo en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que busca llevar su proceso por penal en libertad.

Lee también Alcaldes de Morena rechazan reinstalación del fuero por persecución de Layda Sansores; "no debe ser un blindaje político", dicen

El exfuncionario ha intentado en tres ocasiones que le cambien la prisión preventiva por otra medida cautelar, argumentando problemas de salud y su condición de adulto mayor.

Sin embargo, tras ser detenido, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, le impuso la prisión justicia porque representa un riesgo de evasión de la justicia, ya que trató de huir a los Estados Unidos.

En marzo del año pasado, el exfuncionario fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con el desvió de más de tres mil millones de pesos.

Lee también "No va a ser fácil" elección de 2027: Adán Augusto López; rechaza versiones de investigaciones en su contra

Debido a problemas de salud, el exsecretario de Finanzas de Michoacán fue trasladado en julio de 2025, del Reclusorio Oriente a la Torre Médica de Tepepan, para recibir atención médica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em