México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; se apega al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por "vida cara"

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

Por notoriamente improcedente, una jueza federal desechó la solicitud del exsecretario de Finanzas de Michoacán, , para revisar la prisión preventiva justificada que se le impuso por su presunta implicación en el desvío de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.

Ante ello, el excolaborador de , exgobernador de Michoacán prófugo de la justicia por este caso, interpuso un recurso revocación contra el desechamiento a su petición, mismo que fue declarado infundado.

Por lo que, Maldonado Mendoza tramitó un amparo en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que busca llevar su proceso por penal en libertad.

El exfuncionario ha intentado en tres ocasiones que le cambien la prisión preventiva por otra medida cautelar, argumentando problemas de salud y su condición de adulto mayor.

Sin embargo, tras ser detenido, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, le impuso la prisión justicia porque representa un riesgo de evasión de la justicia, ya que trató de huir a los Estados Unidos.

En marzo del año pasado, el exfuncionario fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con el desvió de más de tres mil millones de pesos.

Debido a problemas de salud, el exsecretario de Finanzas de Michoacán fue trasladado en julio de 2025, del a la Torre Médica de Tepepan, para recibir atención médica.

