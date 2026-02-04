San Francisco de Campeche.- El diputado de Morena, Jorge Pérez Falconi, desconoció el liderazgo de Antonio Jiménez Gutiérrez como presidente de la Junta de gobierno del Congreso local y ahora lo acusa de ser víctima de su propia soberbia política.

Comentó que el fuero es una herramienta que no juega a favor del pueblo, sino de la impunidad que no debe tener lugar en el gobierno de Morena.

Pérez Falconi, quien fue “removido” de su cargo como vicecoordinador de la Junta de Gobierno, dijo que los diputados leales a la gobernadora del Estado, Layda Sansores, están cerrando filas.

“Lo que ha existido una falta de liderazgo. Esos problemas surgen porque el líder parlamentario, Antonio Jiménez, no ha sabido garantizar la unidad. En lugar de crear puentes de unidad, ha construido muros y exclusión”, afirmó.

Acusó a Jiménez Gutiérrez de provocar conflictos al interior de la bancada que llegaron al pleno.

Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Campeche, Ricardo Medina Farfán (04/02/2026). Foto: Especial

Lío en Morena afecta labor legislativa: PRI

Asimismo, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, comentó que lo que está sucediendo con los diputados de Morena es “una muestra de la total ingobernabilidad, el desorden y la confrontación interna que está viviendo el partido guinda”.

Manifestó que Morena pone en riesgo el trabajo del Congreso del Estado, “porque no es un problema interno de Morena y es un problema que está afectando a todos”, afirmó.

Declaró que Antonio Jiménez ha equivocado su ruta, “ya que un líder no provoca problemas y luego se hace la víctima sino los resuelve antes que llegue al pleno del congreso".

