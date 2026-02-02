Más Información

Cuba manda mensaje de Trump; se dice dispuesta a reactivar colaboración bilateral, "sin renunciar a la soberanía"

Cuba manda mensaje de Trump; se dice dispuesta a reactivar colaboración bilateral, "sin renunciar a la soberanía"

Ejecutan a balazos a cinco hombres en Tabasco; autoridades investigan posible vínculo con el CJNG

Ejecutan a balazos a cinco hombres en Tabasco; autoridades investigan posible vínculo con el CJNG

Derechista Laura Fernández gana elecciones en Costa Rica y será la nueva presidenta

Derechista Laura Fernández gana elecciones en Costa Rica y será la nueva presidenta

PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR

PAN acusa a Morena de encubrir responsables del Tren Interoceánico; advierte “problema de credibilidad” en avances de la FGR

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

En dos o tres semanas se presentará una iniciativa de ley en el Congreso capitalino para darle vida al nuevo órgano que sustituirá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX).

Con este nuevo órgano, que se denominará Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México, se prevé un ahorro de 10% en los gastos de transparencia, adelantó el presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso local, Víctor Hugo Romo Guerra.

“Hay una reducción respecto a que ya no habrá más comisionados, y hay una reducción de estructuras. Ahí estamos, ya definiendo, pero va a ser una reducción muy marginal de 10%, aproximadamente, de como estaba”, expuso.

En este sentido, el legislador morenista comentó que el nuevo órgano de transparencia será unipersonal, pero se acompañaría de una Junta de Gobierno o un Consejo.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Andrés Atayde, adelantó que ellos también presentarán una propuesta en la materia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]