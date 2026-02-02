En dos o tres semanas se presentará una iniciativa de ley en el Congreso capitalino para darle vida al nuevo órgano que sustituirá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX).

Con este nuevo órgano, que se denominará Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México, se prevé un ahorro de 10% en los gastos de transparencia, adelantó el presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso local, Víctor Hugo Romo Guerra.

“Hay una reducción respecto a que ya no habrá más comisionados, y hay una reducción de estructuras. Ahí estamos, ya definiendo, pero va a ser una reducción muy marginal de 10%, aproximadamente, de como estaba”, expuso.

En este sentido, el legislador morenista comentó que el nuevo órgano de transparencia será unipersonal, pero se acompañaría de una Junta de Gobierno o un Consejo.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Andrés Atayde, adelantó que ellos también presentarán una propuesta en la materia.