El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, entregó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, en el que entre otros puntos destaca la solicitud de incremento al salario tabular de “al menos” 13 por ciento.

Cepeda Salas subrayó que el documento, integrado a partir de los resultados de la 8ª Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación, “incluye tanto las legítimas y justas reivindicaciones económicas, laborales, sociales y profesionales de las y los trabajadores de la educación, como compromisos con una educación de excelencia que contribuya al desarrollo y el bienestar integral del pueblo de México, así como para fortalecer la educación pública nacional”.

Aseguró que quienes forman el Sindicato están comprometidos a dar “todo su esfuerzo para mejorar la educación nacional y contribuir al bienestar del pueblo de México”.

Al reconocer la disposición del gobierno federal y del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mantener el diálogo y atender los asuntos de la agenda educativa y laboral del magisterio, el secretario general enumeró las principales demandas incluidas en el PND:

-Incremento al sueldo tabular de al menos un 13%.

-Reforma a los dos Regímenes Pensionarios de la Ley del ISSSTE.

-Un Nuevo Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

-Reducción de carga administrativa del personal docente.

-Fortalecimiento y opciones suficientes para la profesionalización permanente.

-Solución a los problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en las escuelas.

-Pago de salario y prestaciones en el tiempo y términos establecidos, así como abatir los rezagos en todos los niveles educativos, para personal con plazas federales, federalizadas o estatales.

-Ampliación y fortalecimiento de políticas, programas y acciones orientados a lograr la igualdad sustantiva, la equidad y la inclusión, así como afianzar el combate y la erradicación de todo tipo de acoso, discriminación, hostigamiento y violencia en el Sistema Educativo Nacional.

El dirigente del magisterio también entregó a la autoridad educativa los nombres de la comisión que representará al SNTE en la negociación para dar respuesta a las demandas de las y los trabajadores de la educación.

