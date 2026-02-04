Más Información

Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX; fechas, requisitos y cómo registrarse

Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX; fechas, requisitos y cómo registrarse

Temporada de calor 2026: ¿cuándo comienza en México?; lista de estados con temperaturas extremas

Temporada de calor 2026: ¿cuándo comienza en México?; lista de estados con temperaturas extremas

Fortnite desata furor con segunda parte de “Kpop Demon Hunters”; conoce fecha y skins reveladas

Fortnite desata furor con segunda parte de “Kpop Demon Hunters”; conoce fecha y skins reveladas

⁠¿Los perros pueden sentir el estrés de su dueño?; así afecta a su comportamiento

⁠¿Los perros pueden sentir el estrés de su dueño?; así afecta a su comportamiento

Alineación de seis planetas en México; descubre cómo identificarlos en el cielo nocturno

Alineación de seis planetas en México; descubre cómo identificarlos en el cielo nocturno

La planeación del nacional para el próximo periodo escolar entra en una etapa determinante. De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), el proceso de preinscripción para el ciclo 2026-2027 busca garantizar el derecho constitucional a la educación obligatoria.

Este trámite, dirigido a menores que ingresan a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, permite a la administración pública organizar la demanda y la infraestructura necesaria para el inicio de clases en agosto.

beca_rita_cetina-inscripciones.jpg
beca_rita_cetina-inscripciones.jpg

Lee también:

Cronograma alfabético y plazos para el registro digital

El registro se realiza de manera digital para evitar aglomeraciones y saturación del sistema. Según el calendario oficial compartido por la dependencia, la atención se divide por la letra inicial del apellido paterno del aspirante. Durante el mes de febrero, el portal recibe las solicitudes de los apellidos que inician con la letra L (del 3 al 5 de febrero), seguidos por la letra M (6, 9 y 10 de febrero) y continuando con el bloque de la N a la P (del 11 al 13 de febrero).

El periodo general para la mayoría de los niveles concluye el 27 de febrero de 2026, aunque existe una excepción para el primer grado de preescolar, cuyo registro está previsto para iniciar el 19 de mayo y cerrar el 29 del mismo mes.

Las autoridades reiteran que, en caso de perder la fecha asignada, los padres de familia pueden realizar el trámite en cualquier día posterior dentro del periodo de vigencia.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

Requisitos técnicos y procedimiento para la asignación de planteles

Los requisitos indispensables incluyen la CURP del aspirante, acta de nacimiento y el comprobante de domicilio. Según la normativa vigente, es necesario proporcionar la Clave de Centro de Trabajo () de tres a cinco opciones de escuelas de su preferencia.

El procedimiento se sintetiza en los siguientes pasos (basados en las guías técnicas de la SEP):

  • El usuario ingresa al portal oficial de preinscripciones de su entidad federativa.
  • Captura la CURP del alumno y selecciona el nivel educativo correspondiente.
  • Proporciona los datos de contacto del tutor (incluyendo dos correos electrónicos personales).
  • El sistema solicita la ubicación de los planteles deseados mediante el código postal.
  • Tras validar la información, el portal genera un comprobante con folio o código QR que debe ser guardado.

De acuerdo con la , los resultados para preescolar y primaria se difunden en junio de 2026, mientras que los de secundaria se publican hasta agosto. "Este proceso permite planear con anticipación el próximo ciclo escolar", mencionan los padres de familia, quienes consideran que asegurar un lugar en escuelas públicas es un paso clave para la estabilidad familiar.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]