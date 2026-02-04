Preinscripciones SEP 2026-2027 en CDMX; fechas, requisitos y cómo registrarse

La planeación del sistema educativo nacional para el próximo periodo escolar entra en una etapa determinante. De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), el proceso de preinscripción para el ciclo 2026-2027 busca garantizar el derecho constitucional a la educación obligatoria.

Este trámite, dirigido a menores que ingresan a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, permite a la administración pública organizar la demanda y la infraestructura necesaria para el inicio de clases en agosto.

beca_rita_cetina-inscripciones.jpg

Lee también: ⁠Día de San Valentín 2026: 20 regalos románticos y económicos para conquistar este 14 de febrero; consulta aquí

Cronograma alfabético y plazos para el registro digital

El registro se realiza de manera digital para evitar aglomeraciones y saturación del sistema. Según el calendario oficial compartido por la dependencia, la atención se divide por la letra inicial del apellido paterno del aspirante. Durante el mes de febrero, el portal recibe las solicitudes de los apellidos que inician con la letra L (del 3 al 5 de febrero), seguidos por la letra M (6, 9 y 10 de febrero) y continuando con el bloque de la N a la P (del 11 al 13 de febrero).

El periodo general para la mayoría de los niveles concluye el 27 de febrero de 2026, aunque existe una excepción para el primer grado de preescolar, cuyo registro está previsto para iniciar el 19 de mayo y cerrar el 29 del mismo mes.

Las autoridades reiteran que, en caso de perder la fecha asignada, los padres de familia pueden realizar el trámite en cualquier día posterior dentro del periodo de vigencia.

Foto: Captura de pantalla en X

Requisitos técnicos y procedimiento para la asignación de planteles

Los requisitos indispensables incluyen la CURP del aspirante, acta de nacimiento y el comprobante de domicilio. Según la normativa vigente, es necesario proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tres a cinco opciones de escuelas de su preferencia.

El procedimiento se sintetiza en los siguientes pasos (basados en las guías técnicas de la SEP):

El usuario ingresa al portal oficial de preinscripciones de su entidad federativa.

Captura la CURP del alumno y selecciona el nivel educativo correspondiente.

Proporciona los datos de contacto del tutor (incluyendo dos correos electrónicos personales).

El sistema solicita la ubicación de los planteles deseados mediante el código postal.

Tras validar la información, el portal genera un comprobante con folio o código QR que debe ser guardado.

De acuerdo con la AEFCM, los resultados para preescolar y primaria se difunden en junio de 2026, mientras que los de secundaria se publican hasta agosto. "Este proceso permite planear con anticipación el próximo ciclo escolar", mencionan los padres de familia, quienes consideran que asegurar un lugar en escuelas públicas es un paso clave para la estabilidad familiar.

También te interesará:

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro?; mitos y realidades sobre la higiene canina

No basta con enjuagar: la técnica eficaz para lavar un vaso; conoce cuándo reemplazarlo

¿Quién era Gabriela Rico?; usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov