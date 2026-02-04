Por tercera vez en su administración, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, decidió remover al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para designar uno nuevo; en esta ocasión el Teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo asumió el cargo en sustitución del Contralmirante Gerardo Romero Santana.

El nombramiento se anunció la mañana de este miércoles mediante un breve comunicado en el que se citó a la gobernadora: “Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo”.

La destitución del Contralmirante Romero Santana se da cinco días después del feminicidio de María Eugenia Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, tía y prima de Mario Delgado, secretario de Educación Pública del gobierno federal, quienes fueron atacadas la madrugada del sábado 31 de enero dentro de su domicilio en la colonia Placetas, en la capital de Colima.

Cuando asumió el cargo como gobernadora, el 1 de noviembre de 2021, Vizcaíno Silva nombró como titular de la SSP al Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista y Fuerzas Especiales Manuel Llerandi Ruiz, quien dejó el cargo en septiembre de 2022, cuando fue nombrado el Capitán de Navío de Infantería de Marina, Diplomado del Estado Mayor Héctor Alfredo Castillo Báez.

El 24 de enero de 2025, Castillo Báez fue destituido y asumió el cargo Romero Santana, quien este 4 de febrero fue removido.

Durante toda la administración de Vizcaíno Silva, Colima ha sido el estado del país con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; las autoridades locales atribuyen ese nivel de violencia a “disputas” entre grupos delictivos.

aov/cr