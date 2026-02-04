Mérida, Yucatán.- Este miércoles se cumplen siete días consecutivos con bajas temperaturas en Yucatán durante 2026, con registros mínimos por debajo de los 15 grados centígrados, principalmente durante las madrugadas.

Además, datos de Protección Civil de Yucatán (Procivy) indican que ya suman tres días continuos con registros por debajo de los 10 grados centígrados.

Los municipios más castigados por el frío son Peto, Tekax y Tzucacab - del sur del Estado- con 8 grados, mientras que Mérida, Kanasín y Umán han registrado entre 9 y 10 grados centígrados.

Incluso este miércoles, se volvieron a presentar temperaturas extremas en la entidad, pues en la zona sur los termómetros descendieron hasta los 8 grados centígrados, mientras que en Mérida la temperatura fue 9.4 grados.

Pero las noticias no son alentadoras, pues Procivy informó que al mediodía de mañana jueves ingresará el frente frío No. 33 a la Península de Yucatán, seguido por una masa de aire polar que mantendrá ambiente frío en el estado hasta el próximo lunes 9.

La dependencia estatal alertó que el citado frente provocará un “norte” en la zona costera con rachas de viento de 45 a 55 kph, oleaje de dos a tres metros de altura y lluvias de ligeras a moderadas durante su desplazamiento.

