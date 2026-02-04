Más Información

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

EU anuncia Plan con México sobre minerales críticos; desarrollarán políticas coordinadas

Mérida, Yucatán.- Este miércoles se cumplen siete días consecutivos con en Yucatán durante 2026, con registros mínimos por debajo de los 15 grados centígrados, principalmente durante las madrugadas.

Además, datos de Protección Civil de Yucatán (Procivy) indican que ya suman tres días continuos con registros por debajo de los 10 grados centígrados.

Los municipios más castigados por el frío son Peto, Tekax y Tzucacab - del sur del Estado- con 8 grados, mientras que Mérida, Kanasín y Umán han registrado entre 9 y 10 grados centígrados.

Lee también

Incluso este miércoles, se volvieron a presentar en la entidad, pues en la zona sur los termómetros descendieron hasta los 8 grados centígrados, mientras que en Mérida la temperatura fue 9.4 grados.

Pero las noticias no son alentadoras, pues Procivy informó que al mediodía de mañana jueves ingresará el a la Península de Yucatán, seguido por una masa de aire polar que mantendrá ambiente frío en el estado hasta el próximo lunes 9.

La dependencia estatal alertó que el citado frente provocará un “norte” en la zona costera con rachas de viento de 45 a 55 kph, oleaje de dos a tres metros de altura y lluvias de ligeras a moderadas durante su desplazamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]