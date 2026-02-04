Culiacán, Sin.- En una zona de playas de la ciudad de Mazatlán, seis personas, entre ellas una mujer y una menor de edad fueron privadas de la libertad por personas desconocidas, una llamada de auxilio alertó a las autoridades federales y estatales que solo lograron rescatar a las dos féminas sanas y a salvo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el pasado martes a través de una llamada a las líneas de emergencia se reportó el “levantón” de seis personas en una de las playas, por lo que elementos federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda.

Según la información dada a conocer la mujer, cuya identidad no se dio a conocer, y la niña fueron rescatadas en el poblado del Habal, en Mazatlán, las cuales se encuentran bien de salud y bajo resguardo de las autoridades.

Grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento en el área para localizar a los cuatro hombres que continúan privados de su libertad.

