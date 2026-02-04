Más Información

Culiacán, Sin.- En una zona de playas de la ciudad de Mazatlán, seis personas, entre ellas una mujer y una menor de edad fueron por personas desconocidas, una llamada de auxilio alertó a las autoridades federales y estatales que solo lograron rescatar a las dos féminas sanas y a salvo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el pasado martes a través de una llamada a las líneas de emergencia se reportó el en una de las playas, por lo que elementos federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda.

Según la información dada a conocer la mujer, cuya identidad no se dio a conocer, y la niña fueron en el poblado del Habal, en Mazatlán, las cuales se encuentran bien de salud y bajo resguardo de las autoridades.

Grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento en el área para localizar a los cuatro hombres que continúan privados de su libertad.

