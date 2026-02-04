Más Información
Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo
El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido
AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno
Culiacán, Sin.- En una zona de playas de la ciudad de Mazatlán, seis personas, entre ellas una mujer y una menor de edad fueron privadas de la libertad por personas desconocidas, una llamada de auxilio alertó a las autoridades federales y estatales que solo lograron rescatar a las dos féminas sanas y a salvo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el pasado martes a través de una llamada a las líneas de emergencia se reportó el “levantón” de seis personas en una de las playas, por lo que elementos federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda.
Lee también Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice
Según la información dada a conocer la mujer, cuya identidad no se dio a conocer, y la niña fueron rescatadas en el poblado del Habal, en Mazatlán, las cuales se encuentran bien de salud y bajo resguardo de las autoridades.
Grupos interinstitucionales continúan realizando trabajos de investigación y reconocimiento en el área para localizar a los cuatro hombres que continúan privados de su libertad.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]