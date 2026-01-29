Influencer "La Nicholette" reaparece tras ser privada de la libertad en Culiacán; “no estoy aquí por santa”, dice

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, reapareció públicamente luego de haber sido privada de la libertad el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa, cuando circulaba a bordo de una Cybertruck morada.

Esta fue la última publicación en Instagram de Nicole Pardo. Foto: Instagram @nicholette_0521

Video revela los motivos de la privación de la libertad

En una grabación que comenzó a difundirse en redes sociales, "La Nicholette" aseguró que su retención no fue un hecho fortuito. Según su testimonio, el episodio estuvo relacionado con su presunta colaboración con una célula criminal contraria a Los Chapos, presuntamente vinculada al grupo conocido como Los Mayos.

“Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque trabajo con la empresa de Mayitos Flacos Mayosetas”, expresó en el video.

Video de la influencer Nicolette levantada en #culiacan



Hace confesiones de cual era su labor para una facción del cartel de sinaloa pic.twitter.com/Mkuel0Vy2W — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) January 24, 2026

Asimismo, afirmó que una de sus funciones consistía en entregar dinero a corporaciones policiales, además de participar en el traslado de armas y recursos económicos para facilitar las operaciones del grupo.

“También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se cobraban aquí en Culiacán. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé a mover tiros, armas y dinero”, relató, al tiempo que aseguró haber sido confrontada con una lista de mujeres víctimas de varios actos violentos.

También sostuvo que fue engañada por las personas con las que colaboraba, quienes le aseguraron que la capital sinaloense se encontraba bajo su control y que ya no existía presencia del grupo criminal de Los Chapos.

"Lo que ustedes me contaron no tiene nada de verdad de lo que ustedes suben en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Ustedes y todos sus aliados, así como la policía estatal han podido ganar esta guerra (...) lo que hicieron con sus guerra y sus mentiras", puntualizó.

“La Nicholette” reaparece en una iglesia y agradece el apoyo recibido

Posteriormente, un segundo video viral comenzó a circular en plataformas como X, antes Twitter, donde La Nicholetteaparece en una iglesia ubicada en la sindicatura de El Salado. En las imágenes, la influencer sube al altar y dirige un mensaje a los asistentes.

Nicole Pardo, La Nicholette creadora de contenido, se mostró en público en una Iglesia un día después de ser liberada por sus secuestradores tras estar por 5 días secuestrada entre lágrimas dio las gracias por las oraciones para que apareciera con vida #nicolette #Culiacan pic.twitter.com/BcjWjD2gdT — LA RUEDA DIGITAL NOTICIAS (@RuedaDigital) January 27, 2026

Durante su intervención, agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas mientras permaneció privada de la libertad.

“Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe”, expresó.

