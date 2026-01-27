¿El 2 de febrero es día feriado en México?; esto establece la LFT

El calendario laboral y escolar de México marca el inicio del primer fin de semana largo de 2026 durante los primeros días de febrero, una fecha que permitirá a trabajadores y estudiantes contar con un periodo de descanso extendido.

¿Cuándo es el primer fin de semana largo para trabajadores?

El lunes 2 de febrero de 2026 está considerado como día de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por esta razón, miles de personas trabajadoras no deberán presentarse a laborar en sus centros de trabajo.

Aunque existe la creencia de que el descanso se relaciona con el Día de la Candelaria, la suspensión de actividades laborales corresponde en realidad a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fecha oficial se recorre al primer lunes de febrero.

Para quienes descansan sábado y domingo, este ajuste se traduce en tres días consecutivos de descanso.

¿Cómo deben pagarte si trabajas el 2 de febrero?

En caso de que una persona deba laborar durante este día de descanso obligatorio, la LFT, en su artículo 75, establece una compensación especial.

El pago correspondiente debe ser equivalente a tres veces el salario diario, lo que incluye:

El salario normal del día.

del día. Un pago doble adicional por tratarse de una fecha oficial de descanso.

¿Habrá clases el lunes 2 de febrero?

Según la información difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no tendrán clases el lunes 2 de febrero de 2026.

Además, el viernes 30 de enero tampoco habrá actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá que las y los alumnos disfruten de cuatro días consecutivos sin clases.

Las actividades académicas se reanudarán el martes 3 de febrero, conforme al calendario oficial.

