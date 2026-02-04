La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del jueves 5 de febrero.

En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3°C y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FE5m6Z4AXn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026

Lee también: Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, se activó alerta amarilla por temperaturas que irán de 4 a 6° en el mismo periodo de tiempo.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lnrG1Q38Et — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr