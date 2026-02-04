Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México, para la madrugada y mañana del jueves 5 de febrero.
En las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3°C y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Además, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, se activó alerta amarilla por temperaturas que irán de 4 a 6° en el mismo periodo de tiempo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
