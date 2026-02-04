Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para alertar por un descenso en las temperaturas, así como la posibilidad de lluvias ligeras, entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en la Ciudad de México.
En el aviso, la SGIRPC precisó que durante la tarde del jueves 5 de febrero se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras. Las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada del viernes 6 de febrero.
Indicó que en las madrugadas y mañanas de este fin de semana, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la CDMX, donde se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 0 y 6 °C.
Para las tardes, el ambiente se tornará templado, con valores máximos entre 17 y 22 °C.
Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:
Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
- Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, así como tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
- En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
- Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar.
- Se recomienda a la población mantener actualizado su esquema de vacunación.
