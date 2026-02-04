Más Información

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde y lluvias con chubascos ocasionales, para este miércoles 4 de febrero en la Ciudad de México.

Se esperan vientos de dirección variable de 10 a 26 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora durante el día.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde y la mínima serán 10°C en las primeras horas del día.

Se prevé que la madrugada del jueves 5 de febrero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

