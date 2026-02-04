La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde y lluvias con chubascos ocasionales, para este miércoles 4 de febrero en la Ciudad de México.

Se esperan vientos de dirección variable de 10 a 26 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora durante el día.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde y la mínima serán 10°C en las primeras horas del día.

Se prevé que la madrugada del jueves 5 de febrero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

