Más Información
México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025
“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX
Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde y lluvias con chubascos ocasionales, para este miércoles 4 de febrero en la Ciudad de México.
Se esperan vientos de dirección variable de 10 a 26 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora durante el día.
Lee también Detienen a tres por facilitar escape tras robo en joyería del Centro Histórico; SSC asegura droga
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde y la mínima serán 10°C en las primeras horas del día.
Se prevé que la madrugada del jueves 5 de febrero sea muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]