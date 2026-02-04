Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a tres personas por presuntamente haber facilitado el escape de los responsables de haber robado dos pulseras de una joyería ubicada en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC informó que tomó conocimiento del robo de dos piezas de joyería, registrado en un negocio ubicado en la esquina de las calles 16 de Septiembre e Isabel la Católica.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras del local y del Centro de Comando y Control (C2) Centro, los oficiales ubicaron una motocicleta color naranja que habría funcionado de muro para quienes pidieron las pulseras y huyeron con ellas.

La motocicleta fue ubicada en la calle Peña y Peña, en la colonia Centro, cuando los dos tripulantes, conversaban con una mujer en el lugar, aseguró la SSC.

Policías en campo se acercaron al sitio y realizaron una revisión a las sospechosos, tras la cual les aseguraron 36 bolsas con aparente marihuana y 15 bolsas con una piedra con las características de la cocaína.

Por lo anterior, las dos mujeres, de 19 y 48 años, y el hombre de 25 fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

LL