Tultitlán, Méx.- El Ayuntamiento de Tultitlán colaborará en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) así como de autoridades federales, tras la detención de 11 personas que operaban con altos índices de violencia en este municipio como en Coacalco y entre las que se encuentran policías municipales.

En un comunicado, el Gobierno de Tultitlán comentó que colaborarán para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley.

Enfatizó que en la administración no se permitirá que ninguna conducta fuera de los marcos normativos quede impune “independientemente del cargo o función que se haya desempeñado”.

Lee también Vinculan a proceso a Benoni, Jazive y Milton, presuntos generadores de violencia; los acusan de delitos contra la salud

Fue este pasado viernes 30 de enero cuando el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga.

Entre los detenidos se encuentran integrantes de las bandas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”, ambos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/cr