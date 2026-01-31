Más Información
Un juez de control vinculó a proceso a Benoni “N”, Jazive “N” y a Milton “N”, quienes fueron detenidos el pasado 23 de enero en la colonia San Pedro El Chico, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en posesión de droga y un arma.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que las tres personas fueron vinculadas por delitos contra la salud, por lo que el juzgador fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias y la medida de prisión preventiva, por lo que seguirán su proceso en prisión.
Asimismo, a Benoni se le imputó por el delito de cohecho, debido a que habría ofrecido a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina las drogas que le fueron aseguradas cuando fue capturado a cambio de ser puesto en libertad, por lo cual también fue vinculado a proceso.
Además, se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y varios cartuchos útiles, lo cual, es un delito de competencia federal, por lo que se turnó la investigación por ese crimen a la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGJ aseguró que derivado de las indagatorias, los tres procesados serían generadores de violencia, con presunta relación con delitos de alto impacto como extorsión y homicidio, las cuales son líneas de investigación que continúan en curso.
