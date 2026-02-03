Por medio de juegos, canciones, herramientas tecnológicas y hasta en cuentas en TikTok e Instagram, el gobierno federal promueve en niñas y niños desde preescolar hasta secundaria el combate a la corrupción para forjar “defensores y héroes de la honestidad”.

Las secretarías de Educación (SEP), Cultura (SC) así como Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impulsan el programa Semilleros de la Honestidad, el cual dice prevenir la corrupción en menores mediante la formación de valores desde el preescolar hasta la secundaria.

Se indica que uno de los objetivos de este programa es inculcar entre los estudiantes valores como la honestidad, empatía, respeto, responsabilidad y cooperación, los cuales, en su conjunto, “son la semilla” para construir una sociedad íntegra.

Semilleros de la honestidad

Semilleros de la Honestidad es un programa de gobierno donde las secretarías de Anticorrupción y Buen Gobierno, Educación Pública y Cultura colaboran para fomentar y fortalecer los valores en niñas, niños y adolescentes del país, a través de herramientas y ejemplos prácticos para aplicar en su día a día y hacer que la corrupción no sea una opción, considerando que los valores se siembran y cultivan desde temprana edad.

La estrategia detalla que Semilleros de la Honestidad busca en los estudiantes sensibilizar sobre la importancia de valores, fomentar la cultura de paz y resolución de conflictos, enaltecer la aspiración de ser personas íntegras y aplicar los valores en el actuar cotidiano.

Forjar “héroes y defensores de la honestidad”

En el Plan 2025-2030 del programa se detalla que en la llamada Fase 2, de preescolar, al cual acuden menores de tres a cinco años y lleva el nombre de Semillas de la Honestidad, se incorporarán valores aprovechando su interés por el entorno y el aprendizaje colectivo a través del juego, materiales lúdicos y la convivencia.

En la Fase 3, que comprende a alumnos de primero y segundo grados y se llama Aprendices de la Honestidad, se fomentarán los valores mediante materiales lúdicos que apoyen el desarrollo de una identidad responsable.

En la Fase 4, que abarca a estudiantes de primaria de tercero y cuarto grados, a los que acuden niñas y niños de ocho y nueve años, llamado Héroes de la Honestidad, se impulsará la creación de una ciudadanía activa reflexionando sobre la aplicación de los valores en la mejora del ambiente escolar.

En la Fase 5, que comprende a alumnos de quinto y sexto grados, con el nombre Defensores de la Honestidad, se fortalecerán valores éticos y democráticos, promoviendo una cultura de paz para mejorar la convivencia escolar.

En la Fase 6, que abarca secundaria, donde los estudiantes tienen entre 12 y 14 años y lleva el nombre de Líderes del Futuro, se promoverá la reflexión, el juicio crítico y la toma de decisiones éticas, impulsando su participación activa para relacionarse de forma positiva y pacífica con las demás.

Desde Tik Tok e Instagram se buscará apoyo de familiares

Pero eso no es todo. El programa busca tener presencia en todas las redes sociales para ampliar el alcance de los contenidos mediante espacios digitales con el propósito de compartir materiales, experiencias y materiales educativos complementarios que inspiren a las y los docentes, así como a las familias a fomentar y fortalecer los valores en su entorno educativo y comunitario.

En su cuenta de TikTok se difundirán valores con humor y cercanía; en Instagram se buscará inspirar e involucrar a las familias; en Facebook se impulsará vincular a familias, docentes y escuelas; en YouTube y X habrá una biblioteca de contenidos; mientras que en WhatsApp habrá difusión con la comunidad docente.