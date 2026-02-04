Más Información

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio "no es nada fuera de lo normal", dice Laura Itzel Castillo

"Si no hay solución, se para la conducción" Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Tijuana.- Una de Pemex, en el municipio de Playas de Rosarito, se registró este miércoles, lo que provocó la evacuación de decenas de familias.

Se informó que elementos de y Bomberos de la zona atendían el incendio, que inició alrededor de las 10:00 horas (tiempo local).

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué provocó el incidente.

La gobernadora de Baja California, , informó que la fuga e incendio en el ducto fue controlado alrededor de las 13:36 horas (tiempo local, 15:36 horas tiempo de la CDMX).

En un mensaje en redes sociales precisó que no se reportaron daños y agradeció a los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

“Amigas y amigos de Baja California, la fuga e incendio en el ducto de PEMEX, ubicado en Urbi Villas del Prado, en Playas de Rosarito, quedaron completamente controlados a las 13:36 horas, de acuerdo con información de Protección Civil. No se reportaron daños; únicamente, como medida preventiva, se evacuó a un total de 50 personas de los alrededores, sin que se registraran lesiones.

“Esto fue posible gracias a la pronta intervención del personal de PEMEX, en coordinación con Protección Civil del Estado y los cuerpos de Bomberos de Tijuana y Rosarito, a quienes reconocemos por su enorme labor”.

