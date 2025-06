Catean rancho de "El Barbas", jefe regional del CJNG en Michoacán; él escapa, pero aseguran 10 vehículos, drogas y armas

Michoacán.- Mientras el líder criminal se les escapa, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), catean el rancho de ese lugarteniente y, el presidente municipal de Zitácuaro se queja de ser criticado.

Luego de la larga jornada de violencia generada por el jefe regional de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), William Edwin Rivera Padilla, "El Barbas", personal militar y de la FGR, catearon una de sus propiedades.

En el lugar, las fuerzas armadas y ministeriales, aseguraron 10 vehículos, cuatro granadas de fragmentación, cinco armas largas, 525 cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, equipo táctico y un kilo de cocaína.

Ejército y FGR catean rancho de "El Barbas", líder del CJNG en Michoacán (20/06/2025). Foto: Especial

Sin embargo, el objetivo criminal se les escapó, como ha ocurrido en al menos cinco ocasiones anteriores, con la ayuda de transportistas, funcionarios y policías al servicio del CJNG.

"Hemos sido rebasados", reconoce edil de Zitácuaro

La quema de vehículos y tiendas de conveniencia, así como bloqueos y ataques armados en contra de la población, dejaron muerto a tiros, a un niño de cuatro años de edad.

La mamá del menor y una hermanita, así como otra mujer, resultaron lesionadas, además del pánico generalizado, pero principalmente en las escuelas, y daños materiales incuantificables que hubo a la sociedad en general.

El presidente municipal de Zitácuaro, José Antonio Ixtláhuac Orihuela, se dijo muy preocupado por las críticas que recibió su administración, ante la inacción de su gobierno, el que señaló, “ya fue rebasado”.

CJNG quema una tienda Oxxo y desata balaceras en Zitácuaro, Michoacán. Foto: Especial

“Hemos sido rebasados. Vengo de una reunión con las autoridades federales, donde les he pedido que establezcan las líneas de trabajo y sean ellos quienes dirijan los esfuerzos por la seguridad del municipio. El día de ayer también hablé con el gobernador del estado (Alfredo Ramírez Bedolla) y le pedí que se refuerce con toda intensidad y hoy, en esta reunión que hemos sostenido, sabemos que la Guardia Nacional estará redoblando los esfuerzos y tendrá una presencia más destacada”.

Y agregó: “Es difícil pronunciarse en estas circunstancias, pero pido la unidad, la disponibilidad de la sociedad zitacuarense; entiendo bien que cuando suceden estos acontecimientos siempre el más afectado es el municipio, es la autoridad municipal y no bastará, porque no soy ingenuo, el que haya electoreros u opiniones tendenciosas para generar más desestabilidad, porque no les importa lo que realmente suceda o lo que estemos pasando. También sé que esto no es propio de Zitácuaro, no es una justificación, pero repito, estos acontecimientos rebasan al gobierno municipal de Zitácuaro”.

