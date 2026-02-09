Trabajadores de medios de comunicación del municipio de Huixtla, entre corresponsales de diarios y administradores de páginas de medios electrónicos, pidieron garantías para el ejercicio de su labor, después de las amenazas en su contra, que emitió el director de comunicación social del ayuntamiento, Manuel Estrada Rosales.

En una carta dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y entregada el 8 de enero en la Secretaría de Gobierno, los periodistas de Huixtla, municipio ubicado en la costa del Pacífico, donde el pasado jueves, dos sicarios asesinaron al creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, de 23 años de edad y lesionaron a Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, de 28 y 29 años de edad, expresaron estar molestos por los dichos de Manuel Estrada, que en una entrevista dijo: “Hay cuentas (de Facebook) que se están investigando y bueno… que tengan que responder… cuidado los dueños de los cibers”.

Lee también Crimen de mineros en Concordia; gremio exige mayor seguridad y justicia

“Los periodistas de Huixtla, hacemos el presente pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión que está siendo amenazada por el coordinador de comunicación social del ayuntamiento de Huixtla, Manuel Estrada Rosales, en el sentido de que advirtió con presentar demandas en contra de los medios de comunicación, que han criticado la mala administración del presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez”.

Los comunicadores temen que continúen las represiones en su contra. “Ante el temor de la represión hacia nuestros compañeros, solicitamos garantías y las facilidades para el desempeño de nuestra labor, que están amparadas en (los) artículos 6 y 7 Constitucional, de presentarse alguna represalia de los compañeros actuaremos conforme a derecho”, dicen.

Firman el documento Juan Balboa Soto, David Morales Antonio, Epitafio López Roblero, Margarita Moreno Soto, Ángel Bruno Vázquez, Jorge Antonio Hernández Zebadúa, Jaime Raúl García Gutiérrez, entre otros.

Lee también Mega fuga de gas en Reynosa; pánico en 15 colonias activan protocolos de emergencia

El jueves por la noche, dos hombres que llegaron a un negocio donde se encontraba Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido como El Chabelo, que mantenía críticas contra el alcalde del PVEM, Régulo Palomeque Sánchez, dispararon contra el creador de contenido, que perdió la vida en el lugar, mientras los otros dos jóvenes fueron trasladados a una clínica, donde permanecen bajo cuidados intensivos.

Por estos hechos, la Fiscalía de Chiapas no he emitido ninguna comunicación sobre el inicio de las investigaciones, ni sobre la búsqueda de los dos sicarios que huyeron en una motocicleta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL