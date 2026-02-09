Pachuca.— En Hidalgo fue desarticulada una célula presuntamente dedicada al robo de infraestructura de telecomunicaciones que operaba en diversos estados del país, y afectaba tanto a empresas como a la seguridad de la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, encabezada por Salvador Cruz Neri, aseguró a cuatro personas vinculadas con este delito, luego de que se reportaran movimientos sospechosos al interior de una subestación ubicada sobre la carretera Tula–Jorobas, en el parque industrial de Atitalaquia.

Elementos de seguridad acudieron al sitio, donde localizaron a varios individuos que intentaban retirarse en una camioneta tras desmantelar la subestación.

Los sujetos habían causado daños en el acceso principal de la instalación y estaban a punto de fugarse al momento de ser intervenidos. Durante el operativo se detuvo a tres hombres originarios de Michoacán y a uno más de Veracruz, este último con antecedentes penales por robo agravado.

Al revisar el vehículo, los agentes localizaron 30 tarjetas tipo rack, equipo especializado que presuntamente había sido sustraído de la subestación, con un valor estimado de un millón de pesos.

Las indagatorias preliminares señalan que los detenidos formarían parte de una célula dedicada al robo y comercialización de infraestructura tecnológica en distintos estados del país, lo que impacta directamente en instalaciones estratégicas.

Tanto el material recuperado como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades informaron que continuarán los operativos para inhibir delitos contra este tipo de infraestructura.

