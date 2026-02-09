Más Información

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?; a sus 37 años llega como alcaldesa interina de Tequila

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Pachuca.— En Hidalgo fue desarticulada una célula presuntamente dedicada alque operaba en diversos estados del país, y afectaba tanto a empresas como a la seguridad de la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, encabezada por Salvador Cruz Neri, aseguró a cuatro personas vinculadas con este delito, luego de que se reportaran movimientos sospechosos al interior de una subestación ubicada sobre la carretera Tula–Jorobas, en el parque industrial de Atitalaquia.

Elementos de seguridad acudieron al sitio, donde localizaron a varios individuos que intentaban retirarse en una camioneta tras desmantelar la subestación.

Lee también

Los sujetos habían causado daños en el acceso principal de la instalación y estaban a punto de fugarse al momento de ser intervenidos. Durante el operativo originarios de Michoacán y a uno más de Veracruz, este último con antecedentes penales por robo agravado.

Al revisar el vehículo, los agentes localizaron 30 tarjetas tipo rack, equipo especializado que presuntamente había sido sustraído de la subestación, con un valor estimado de un millón de pesos.

Lee también

Las indagatorias preliminares señalan que los detenidos formarían parte de una célula dedicada al robo y comercialización de infraestructura tecnológica en distintos estados del país, lo que impacta directamente en instalaciones estratégicas.

Tanto el material recuperado como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades informaron que continuarán los operativos para inhibir delitos contra este tipo de infraestructura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]