Culiacán, Sin.- Se reportó el hallazgo de una nueva área de fosas clandestinas, en la misma comunidad de El Verde, Concordia, donde peritos y forenses, se concentraron para extraer posibles nuevos cuerpos, por lo que el ejército y elementos navales, con respaldo de un helicóptero artillado resguardan la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron a escasos kilómetros de las primeras fosas, en donde se rescataron varios cuerpos, entre ellos cinco, de los diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp que han sido identificados y se prepara la entrega de sus cadáveres a sus familiares.

Sobre el nuevo hallazgo de nuevas fosas, en El Verde, Concordia, concentró a activistas de búsqueda de personas de la ciudad de Mazatlán y del vecino estado de Durango, para tratar de buscar información sobre los posibles hallazgos.

Lee también Agreden a abogada defensora de familias afectadas por el Tren Interoceánico en Chiapas; denuncia amenazas de muerte

Como sucedió en el primer hallazgo de zonas de sepulturas clandestinas, en la nueva área, se colocó un fuerte cerco de seguridad, por elementos del ejército y la Marina, que impiden todo acceso de civiles y no tienen contacto con las personas que se han concentrado en busca de información.

Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

También, se encuentran identificados, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero, sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv