Culiacán, Sin.- Se reportó el hallazgo de una nueva área de fosas clandestinas, en la misma comunidad de El Verde, Concordia, donde peritos y forenses, se concentraron para extraer posibles nuevos cuerpos, por lo que el ejército y elementos navales, con respaldo de un helicóptero artillado resguardan la zona.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron a escasos kilómetros de las primeras fosas, en donde se rescataron varios cuerpos, entre ellos cinco, de los diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp que han sido identificados y se prepara la entrega de sus cadáveres a sus familiares.
Sobre el nuevo hallazgo de nuevas fosas, en El Verde, Concordia, concentró a activistas de búsqueda de personas de la ciudad de Mazatlán y del vecino estado de Durango, para tratar de buscar información sobre los posibles hallazgos.
Como sucedió en el primer hallazgo de zonas de sepulturas clandestinas, en la nueva área, se colocó un fuerte cerco de seguridad, por elementos del ejército y la Marina, que impiden todo acceso de civiles y no tienen contacto con las personas que se han concentrado en busca de información.
Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.
También, se encuentran identificados, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero, sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.
