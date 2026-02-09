El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, tomó protesta a las y los representantes de mil 91 comités vecinales, con lo que, aseguró, se establece un mecanismo permanente de enlace entre las colonias y el Ayuntamiento, orientado a la planeación, seguimiento y evaluación de acciones públicas en todo el municipio.

Durante el acto, Burgueño destacó que por primera vez se logró representación en la totalidad de las colonias de la ciudad, lo que permitirá que los programas municipales lleguen de manera ordenada y equitativa a cada comunidad.

Asimismo, detalló que los comités vecinales serán una herramienta clave para identificar prioridades, canalizar gestiones y fortalecer la toma de decisiones desde el territorio.

El alcalde informó que se implementará un esquema de trabajo continuo con los comités, mediante reuniones periódicas en las delegaciones municipales, a fin de mantener una comunicación directa y constante. Este modelo busca mejorar la coordinación institucional, fortalecer la corresponsabilidad social y asegurar que las acciones del gobierno respondan a las necesidades reales de cada zona.

Burgueño afirmó que este proceso forma parte de la continuidad de la Cuarta Transformación en Tijuana, basada en un gobierno cercano, con presencia territorial y participación organizada, alineado a la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, señaló que la integración de los comités permitirá reforzar programas municipales y avanzar en una gestión más eficiente, incluyente y con resultados sostenidos en todas las colonias de la ciudad.

