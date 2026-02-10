Más Información

La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (), ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas.

Esta explosión ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

La dependencia agregó que las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

