Pachuca. - Un elemento de la Policía Municipal de Xochiatipan, Hidalgo, perdió la vida luego de caer de la batea de una patrulla durante la noche, mientras realizaba labores operativas.

Se dio a conocer que el oficial, identificado con las iniciales S. B. B., se encontraba con sus compañeros mientras efectuaban un recorrido por las calles del municipio al momento en que ocurrió el accidente y salió proyectado de la unidad, la cual presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

El percance le ocasionó lesiones de consideración y aunque fue atendido de manera inmediata por sus compañeros, al momento de su ingreso al hospital ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el golpe en la cabeza habría provocado su fallecimiento.

Tras los hechos, se dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense y se inició una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia.

Será esta dependencia la encargada de realizar las investigaciones para determinar si existe alguna responsabilidad.

