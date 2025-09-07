Más Información
León.- Un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explotó en la Zona Centro de León provocando lesiones a diez personas, entre ellas una policía municipal que se encontraba en servicio.
La oficial presentó quemaduras visibles en la cabeza, rostro, piernas y brazos.
El hecho ocurrió la tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025 en el cruce de las calles Juárez y Reforma, a una cuadra de la Plaza Principal.
En esos momentos se registraba una intensa movilización de personas, quienes entraron en pánico al escuchar el estallido; comerciantes salieron de sus negocios y personas corrieron en distintas direcciones.
Elementos de Seguridad y paramédicos atendieron la contingencia, cercaron el perímetro y atendieron a las personas heridas.
Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales.
Policías municipales auxiliaron a su compañera, quien presentaba quemaduras de primero y segundo grado.
Personal especializado de la CFE, así como de Protección Civil Municipal realizaron maniobras en la zona para mitigar riesgos.
Hasta esta hora, la Presidencia Municipal no ha dado la explicación sobre las causas de la explosión.
Vecinos comentaron que el transformador estaba fallando y que incluso lo había reportado.
La autoridad municipal no dio detalles de las causas de la explosión y tampoco informó del estado de salud de las personas lesionadas.
