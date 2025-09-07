Más Información

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina

Desmantelan narcolaboratorio ligado a un cártel mexicano en Polonia; caen dos connacionales con cientos de metanfetamina

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Residente hace brincar, callar y llorar al Zócalo en la CDMX por Gaza

Residente hace brincar, callar y llorar al Zócalo en la CDMX por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

León.- Un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explotó en laprovocando lesiones a diez personas, entre ellas una policía municipal que se encontraba en servicio.

La oficial presentó quemaduras visibles en la cabeza, rostro, piernas y brazos.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado 6 de septiembre de 2025 en el cruce de las calles Juárez y Reforma, a una cuadra de la Plaza Principal.

En esos momentos se registraba una intensa movilización de personas, quienes entraron en pánico al escuchar el estallido; comerciantes salieron de sus negocios y personas corrieron en distintas direcciones.

Lee también

Elementos de Seguridad y paramédicos atendieron la contingencia, cercaron el perímetro y atendieron a las personas heridas.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales.

Policías municipales auxiliaron a su compañera, quien presentaba quemaduras de primero y segundo grado.

Personal especializado de la CFE, así como de Protección Civil Municipal realizaron maniobras en la zona para mitigar riesgos.

Lee también

Hasta esta hora, la Presidencia Municipal no ha dado la explicación sobre las causas de la explosión.

Vecinos comentaron que el transformador estaba fallando y que incluso lo había reportado.

La autoridad municipal no dio detalles de las causas de la explosión y tampoco informó del estado de salud de las personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses