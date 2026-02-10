LA PAZ, BCS.- Autoridades en Baja California Sur anunciaron que en la entidad se construirá una sede de la Universidad Rosario Castellanos, y será en el municipio de Los Cabos.

El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, confirmó que la construcción iniciará en marzo y ya se aprobó en sesión de Cabildo la desincorporación y donación de un predio municipal, donde se edificará esta institución de educación superior.

Detalló que la sede estará en la delegación de Cabo San Lucas y se aplicará una inversión inicial de 100 millones de pesos, a cargo del Gobierno de México, con el acompañamiento del Gobierno estatal.

Añadió que se contempla la construcción de tres universidades Rosario Castellanos en BCS, y la primera será en este municipio turístico.

Refirió que según la programación se prevé que inicien clases en septiembre de este mismo año.

Respecto a las carreras que se ofertarán, se anunciarán en los siguientes días –dijo– y se busca seguir apoyando la formación profesional enfocada a este municipio turístico.

“Estamos convencidos de seguir apoyando a nuestras juventudes. Reiteramos nuestro compromiso con su educación, desarrollo social y la construcción de un mejor futuro para ellas en nuestro municipio”, puntualizó.

